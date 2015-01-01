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प्रस्ताव:नगर परिषद के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बोले सदस्य-जिम्मेदारी निभाने में हैं अक्षम

सीवान4 घंटे पहले
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  • नाराज 15 वार्ड सदस्यों ने आवेदन पर किया हस्ताक्षर, 27 सितंबर को भी लाया गया था प्रस्ताव

नगर परिषद सभापति बबलू साह के खिलाफ नाराज सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नगर परिषद के सभापति को गुरुवार को 15 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इसमें उप सभा पति पर कई आरोप लगाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए केवल 13 सदस्यों की ही जरूरत है। जबकि 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। नाराज सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उप सभापति नियम संगत कार्य नहीं कर रहे हैं। इस वजह उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि उप सभापति डम्मी ठेकेदार रखकर नगर परिषद का खुद कार्य कराते हंै। शहर की सफाई व्यवस्था में रुचि नहीं लेेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के भी वार्ड पार्षद शामिल हैं। सभापति और उप सभापति पर 27 सितंबर 2019 को भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसमें किसी तरह कुर्सी बच गई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के फिर एक साल बाद ही अविश्वास लाने का प्रावधान है। इस तरह एक साल होने के साथ ही फिर से अविश्वास लाने की तैयारी की गई है। लेकिन इस बार केवल उप सभापति के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नगर परिषद में 38 वार्ड है। इसमें से दो वार्ड पार्षद इस्तीफा दे चुके है। इसमें वार्ड 17 के सुनील कुमार व वार्ड 32 के राजकुमार शामिल है। हालांकि दोनों ने फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा इस्तीफा देने का आरोप विरोधियों पर लगाया था। यह मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। इधर, अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद उप सभापति को पदमुक्त करने के लिए अभी 19 पार्षदाें की जरुरत होगी। इधर अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में अमित कुमार सिंह, नाजमा खातून, मंसूर आलम, मंजू देवी, उदय कुमार वर्मा, नूर तारा, प्रियका देवी, शहजहां बानो, सलिम सिद्दीकी पिंकू, शायदा खातून, पवन कुमार, मजसम परवीन, पवन कुमार, रंजना श्रीवास्तव आदि शामिल है।

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