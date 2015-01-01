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आदेश:अवमानना मामले में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश

सीवान33 मिनट पहले
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  • नोटिस का जवाब नहींं देने और केस डायरी जमा नहीं करने पर कार्रवाई

अदालत के आदेश के बावजूद न तो संबंधित मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने और ना ही कारण पृच्छा नोटिस का जवाब देने पर अदालत ने अवमानना का विषय मानते हुए दरौली थाना प्रभारी का वेतन अभिलंब तत्काल प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया है। बताया जाता है कि अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत ने दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने के साथ-साथ 22 दिसंबर की तिथि में थाना प्रभारी को सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश पारित किया है। दरौली थाना अंतर्गत बलहूँ ग्राम निवासी भीकम सिंह एवं उपेंद्र सिंह के विरुद्ध मारपीट की घटना हुई थी। इसमें भीखम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भीखम सिंह के आवेदन पर बलहूं गांव के ही उपेंद्र सिंह अखिलेश सिंह शांति देवी एवं अन्य के विरुद्ध भादवि की धारा 307 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।उक्त मामले में उपेंद्र सिंह एवं अन्य ने अग्रिम जमानत हेतु अदालत में याचिका दाखिल किया हुआ है। उक्त मामले में अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन का मांग किया था ।उक्त कागजात नहीं आने पर अदालत ने अक्टूबर माह में थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया था।। लेकिन न तो केस डायरी ही अदालत में प्रस्तुत हुआ और ना ही कारण बताओ नोटिस का ही जवाब दिया गया।

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