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तैयारी:चुनाव के दौरान फैले कोरोना संक्रमण को रोकने की तैयारी

सीवानएक घंटा पहले
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जिले में कोरोना वायरस को लेकर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कारण कि अभी खतरा टला नहीं है। चुनाव के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। इसलिए, विभाग ने लोगों को ठंड में और एहतियात बरतने के लिए सलाह दी है। 22 अक्टूबर को चार पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। 28 अक्टूबर को पांच पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। जबकि 29 अक्टूबर को 3 नए मरीज मिले थे। 30 और 31 अक्टूबर को सात- सात नए मरीज मिले थे। एक नम्बर को पांच पॉजिटिव पाए गए थे। दो नवंबर को भी पांच मरीज मिले। तीन को एक भी मरीज पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं पाया गया था। लेकिन तीन नवम्बर को चुनाव खत्म होने के बाद अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। चार नवंबर को आठ नए मरीज पाए गए थे। जबकि पांच को 13 नए मरीज मिले थे। इसी तरह छह नवंबर को भी 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह अब पहले की अपेक्षा मरीज बढ़ रहे हैं।

एक नवंबर को दो लोगों की हुई थी मौत
महाराजगंज डीसीएचसी केन्द्र में कोरोना वायरस से पॉजिटिव तीन मरीज भर्ती है। जबकि एक नवम्बर को ही पचरुखी प्रखंड के दीनदयालपुर व बड़हरिया प्रखंड के बहुआरा गांव के दो लोगों की मौत एम्स में इलाज के दौरान हो गई थी। विभागीय सूत्राें का मानना है कि चुनाव को लेकर भीड़- भाड़ हुई है। इसलिए अब इसका असर देखने को मिलेगा। भीड़- भाड़ की वजह से भी कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैला होगा।

मास्क नहीं लगाने से भी बढ़ सकता है खतरा
विभागीय अपील के बाद भी अब लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। लोग अब मास्क नहीं लगा रहे है। बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। पुलिस एक माह पहले बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा रहा था। लेकिन अब लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस कहीं पर भी मास्क के लिए जांच अभियान नहीं चला रही है। इससे भी लोग मनमानी कर रहे हैं।

चुनाव में लगे शिक्षकाें की भी होगी कोरोना जांच
चुनाव की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा होगा तो उसकी पहचान जल्द की जाएगी। चुनाव कार्य में लगे शिक्षकों की जांच कराने की तैयारी शुरु कर दी गई है। इस संदर्भ में डीईओ मोतिउर रहमान द्वारा जारी आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठाने में जुट गया है। इधर, सिविल सर्जन डॉ. यदुवंश कुमार शर्मा शर्मा ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों को सतर्क रहना है। लापरवाही कोरोना फैल सकता है।

24 घंटे में 4544 लोगों की हुई कोरोना जांच में 11 लोगों में मिला संक्रमण

सीवान| जिले में पिछले 24 घंटे में हुए कोविड-19 जांच में 11 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले है। सदर अस्पताल के ट्रु नेट लैब में जांच में 01 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले है।पटना से आई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं मिले है। शनिवार को 4544 व्यक्तियों की जांच रैपिड एंटीजन किट से इसमें 10 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले। इस दौरान 181 सैंपल टू नेट तथा 412 सैंपल आरटी पीसीआर जांच के लिए लिया गया।स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरटी पीसीआर जांच के लिए 300 तथा ट्रु नेट जांच के लिए 175 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
जिले में अब तक 3 लाख 21 हजार 296 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इसमें 4195 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले है। इसमें से करीब 4116 व्यक्ति कोरोना से जंग जीत चुके हैं।करीब 29 कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले में अभी 50 व्यक्ति कोरोना के एक्टिव मरीज है।

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