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कार्यक्रम:मन की बात में प्रधानमंत्री ने सीवान की बेटी की चर्चा की

सीवानएक घंटा पहले
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रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सीवान की बेटी प्रियंका पांडेय की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने की बात से प्रेरित प्रियंका ने अपने घर से करीब 15 किमी दूर स्थित देश के पहले राष्‍ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पैतृक घर की यात्रा की थी। प्रियंका ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नमो ऐप पर दी थी। पीएम ने कहा कि प्रियंका पांडेय ने उन्हें देश की विभूतियों को जानने की दिशा में उठाए गए अपने पहले कदम की जानकारी दी। वे अपने घर से 15 किमी देर स्थित देश के पहले राष्‍ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जीरादेई स्थित पैतृक आवास गईं। उन्हें वहां राजेंद्र प्रसाद की लिखीं पुस्तकें मिलीं। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रियंका ने उनसे डाॅ. राजेद्र प्रसाद के घर आए महात्मा गांधी की एक ऐतिहासिक तस्वीर भी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रियंका का यह कदम दूसरे लोगों को भी प्ररित करेगा। इधर प्रधानमंत्री के द्वारा सीवान की बेटी प्रियंका पांडेय के सुझाव की चर्चा किए जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव ने कहा कि यह सीवान के लिए गौरव की बात है। पूर्व सांसद ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर पीएम जो अमल करते हैं, वह मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव है।

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