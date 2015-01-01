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कार्रवाई:अवमानना मामले में बसंतपुर थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

सीवानएक घंटा पहले
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  • प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने की कार्रवाई

सात माह पहले मारपीट के मामले में घटना की प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रवीर सिंह की अदालत ने बसंतपुर थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस कप्तान के माध्यम से प्रेषित करने का भी आदेश निर्गत किया है। बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बसहा निवासी सत्यप्रकाश वर्मा की जमीन बसंतपुर में भी पड़ती है। उन्होंने मार्च 2020 में अपनी जमीन बेचने के लिए बातचीत की थी। जमीन बेचकर 3 मार्च 20 को लौट रहे थे तो पट्टीदार मनोज वर्मा प्रभात वर्मा एवं अन्य ने मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया और उनके रुपए लूट लिए। इसी बीच झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा उस झड़प में सत्य प्रकाश वर्मा को नामजद कर लिया गया। श्री वर्मा ने लूट व अपने जख्मी होने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया। लेकिन, विपक्षी से प्रभावित तत्कालीन दारोगा ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। तत्पश्चात सत्यप्रकाश ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दर्ज कराया। सुनवाई के पश्चात अदालत ने थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ जख्म प्रतिवेदन भी अदालत को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में कई बार स्मार पत्र भी भेजा गया ।बावजूद इसके जब थानाप्रभारी ने कोई कदम नहीं उठाया तो अदालत ने बसंतपुर थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया।

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