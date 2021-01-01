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नीलगाय ने ली 2 जान, खुद भी मरी:सीवान में कंप्यूटर सेंटर के मालिक और ऑपरेटर की तेज रफ्तार बाइक के सामने कूदी नीलगाय, तीनों की घटनास्थल पर मौत

सीवानएक घंटा पहले
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घटनास्थल पर रोते-बिलखते परिजन। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर रोते-बिलखते परिजन।
  • सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद हुई मृतकों की पहचान
  • तेनुआ में चलता था कम्प्यूटर सेंटर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सीवान के गुठनी-मैरवा मुख्य मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार बाइक के सामने नीलगाय आ गई, जिसमें कम्प्यूटर सेंटर के मालिक और ऑपरेटर की मौत हो गई। हादसे में नीलगाय खुद भी मर गई। मृतकों की पहचान गुठनी के तेनुआ स्थित स्टार कम्प्यूटर सेंटर के मालिक नमिलाल मधेसिया के पुत्र विशाल कुमार (27 साल) और श्रीकलपुर गांव के निवासी कृष्णा तिवारी के पुत्र शिवम तिवारी के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने जब देखा तो इसकी सूचना गुठनी थाना को दी। सूचना मिलते ही थानेदार शिवमंगल पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में मौत से दोनों के घर में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

लैपटॉप बनवाने जा रहे थे दोनों
विशाल कुमार का तेनुआ में कम्प्यूटर सेंटर था। शिवम अपने नाना के घर पर रहकर ही इस सेंटर में ऑपरेटर का काम करता था। सोमवार को दोपहर में दोनों बाइक से लैपटॉप और चार्जर बनवाने मैरवा जा रहे थे। इसी दौरान करेजी गांव के पास तेज रफ्तार में सड़क पार कर रही एक नीलगाय ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना थाने को दी।
सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पहचान हो पाई
घटना के कई घंटे तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद मृतकों की पहचान हो पाई। थानाध्यक्ष शिवमंगल पासवान ने बताया कि सोशल मीडिया पर फोटो डालने और पॉकेट से चेक से मृतक की पहचान की गई। इसके बाद मृतक के परिजन रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वह मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

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