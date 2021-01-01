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चोरी:राम, लक्ष्मण और मां सीता की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी

सीवानएक घंटा पहले
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मंदिर में खाली पड़ा सिंहासन। - Dainik Bhaskar
मंदिर में खाली पड़ा सिंहासन।

सैदपुरा राम-जानकी मंदिर से शनिवार की रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता की बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर लीं। बताया जा रहा है कि मूर्तियां 80 साल से अधिक पुरानी हैं। बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में होने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में मंदिर के महंत हरिओम दास से पूछताछ की जा रही है। घटना की रात महंत मंदिर में नहीं थे। वे भगवानपुरहाट के भिखमपुर के समीप बन रहे नए मंदिर गए थे। रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड से भी मदद ली जा रही है। प्रभारी थानाध्यक्ष जयश्री प्रसाद ने बताया कि जांच चल रही है। इस मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है। मूर्तियां बरामद करने के लिए टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। रामजानकी मंदिर को शनिवार की दोपहर ही बंद कर महंत भिखमपुर चले गए थे। चोरी की जानकारी उन्हें रविवार सुबह मिली तो वे मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गयी। महंत हरिओम दास ने बताया कि शनिवार को पूजा-अर्चना व भगवान को भोग लगाने के बाद मंदिर में ताला लगा कर चला गया था। जब कुछ ग्रामीण सुबह में मंदिर आए तो देखा कि ताला टूटा है। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि मूर्तियां गायब हैं। मूर्ति चोरी के मामले में गोरेयाकोठी के एएसआई सुरेश सिंह ने जांच की। उन्होंने महंत सहित स्थानीय ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली। महंत के साथ जगह-जगह छापेमारी भी की है। ठंड में लगातार चोरी की घटना भी बढ़ गयी है।

पहले भी चोरी हुई है मूर्ति
गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के आज्ञा मठिया स्थित मंदिर से 15 जनवरी 2018 की रात चोरों ने करीब एक करोड़ की राम, लक्ष्मण, हनुमान व विष्णु की अष्टधातु की मूर्तियां गायब कर दी थीं। घटना की जानकारी के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने सीवान -बसंतपुर मुख्य मार्ग जामकर मूर्तियों की बरामदगी की मांग की थी। रात में पुजारी मंदिर से पूजा कर मंदिर बंद कर लहेजी चले गए थे। सुबह पहुंचे तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा है। लोगों का कहना था कि यह सभी मूर्तियां करीब 150 वर्ष पुरानी है।

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