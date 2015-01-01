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आक्रोश:13 माह में भी पकड़ा नहीं जा सका हत्या का आरोपी

सीवान33 मिनट पहले
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मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौलाना पुर गांव में विगत 13 नवंबर 2019 को हुए मारपीट मैं हुई जैबुन निशा हत्या के मामले में पुलिस अबतक सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर परिवार के लोगों में काफी आक्रोश है। मुफस्सिल थाना प्रभारी दद्दन सिंह का कहना है कि हत्या के मामले में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन अभियुक्त घर से फरार है। पुलिस इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें आमिर हुसैन और कलामुद्दीन के नाम शामिल है। बाकी चार अभियुक्तों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। घटना के संबंध में बताते हैं कि महिला की हत्या में मोलनापुर गांव के छह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इन नामजद अभियुक्तों में सिकंदर अंसारी, आलम अंसारी, आमिर हुसैन, कलामुद्दीन अंसारी, जमीला खातून और शाहजहां खातून का नाम शामिल है। घटना 13 नवंबर 2019 की है। हत्या की इस घटना के बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आमिर हुसैन और कलामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन, इसी हत्याकांड में शामिल चार अन्य अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार हैं।

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