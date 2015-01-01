पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna
  • Siwan
  • The Chaurichora Express Will Now Go Only Five Days A Week, The Amritsar Jayanagar Express Will Also Be Canceled Two Days A Week.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सतर्कता:चौरीचौरा एक्सप्रेस अब सप्ताह में केवल पांच ही दिन जाएगी, अमृतसर- जयनगर एक्सप्रेस भी सप्ताह में दो दिन ही रहेगी निरस्त

सीवान34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • ठंड व कोहरे के कारण कई ट्रेनों के निरस्तीकरण में संशोधन, यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम

रेलवे प्रशासन द्वारा घने कोहरे एवं खराब मौसम से होने वाली परिचालनिक कठिनाइयों के कारण कई ट्रेनों का परिचालन निरस्त कर दिया है। साथ ही कई ट्रेनों के आवृति में भी कमी लाई है। इसका असर 31 दिसम्बर तक रहेगा। 05004/05003 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का आंशिक निरस्तीकरण प्रयागराज रामबाग-कानपुर अनवरगंज-प्रयागराज रामबाग के मध्य सप्ताह में केवल दो दिन किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि पूर्व में जारी सूचना के अनुसार इस ट्रेन का आंशिक निरस्तीकरण प्रयागराज रामबाग-कानपुर अनवरगंज के मध्य प्रतिदिन किया गया था। पहले से निरस्तीकरण की गई ट्रेन 04674 अमृतसर-जयनगर स्पेशल ट्रेन 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 एवं 31 दिसम्बर, 2020 तथा 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 एवं 31 जनवरी, 2021 दिन मंगलवार, गुरुवार , शुक्रवार एवं रविवार को पूर्ण रूप से निरस्त रहेगी। 04673 जयनगर-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 एवं 31 दिसम्बर, 2020 तथा 02, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 एवं 30 जनवरी, 2021 तथा 01 फरवरी, 2021 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को पूर्ण रूप से निरस्त रहेगी। वहीं 05004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन 18, 19, 25, 26 दिसम्बर, 2020 तथा 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 एवं 30 जनवरी दिन प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को प्रयागराज रामबाग-कानपुर अनवरगंज के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। 05003 कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 19, 20, 26, 27 दिसम्बर, 2020 तथा 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 एवं 31 जनवरी, 2021 दिन प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कानपुर अनवरगंज- प्रयागराज रामबाग के मध्य आंषिक रूप से निरस्त रहेगी।

अवध असम एक्सप्रेस निरस्त होने से बढी परेशानी
सीवान| छपरा -गोरखपुर रेलखंड पर चलने वाली दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को डेढ़ माह के लिए निरस्त कर दिया गया है। इस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पहले से ही दिल्ली जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों के कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इससे दिल्ली यात्रा करने के लिए यात्री परेशान है। लिच्छवी एक्सप्रेस तथा अवध असम एक्सप्रेस को भी निरस्त कर दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें