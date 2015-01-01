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विधानसभा चुनाव:पार्टी में दो फाड़ होने की वजह से सीवान में फेल हो गया समीकरण

सीवानएक घंटा पहले
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  • आठाें विधानसभा क्षेत्र में वोटरों ने कई दिग्गजों का तोड़ा गुरूर

विधानसभा चुनाव परिणाम आ जाने के बाद हर तरफ जीत-हार को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। पार्टी नेताओं, समर्थक से लेकर आमलोग अपने अपने तरीके से जीत हार की व्याख्या कर रहे हैं। महागठबंधन जहां मिली बम्पर जीत के बाद जश्न मना रही है वहीं एनडीए में हार को लेकर समीक्षा चल रही है। करारी हार के बाद एनडीए में एक दूसरे पर हार का दोषारोपन भी करने लगी है। सीवान से भाजपा के उम्मीदवार पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा कि शहर में वोटों का प्रतिशत कम होने के कारण वह इस बार विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते थे हार गए। उन्होंने कहा कि सच तो यह है शहर के लोग जो मूल रूप से भाजपाई है, वोट देने के लिए घर से निकले ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पता पहले चल गया होता तो मैं अपना अधिकांश समय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देता। सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार सह सीवान के पूर्व विधायक व्यास देव प्रसाद का कहना है कि इस बार वोट का प्रतिशत 2015 के चुनाव से बढ़ा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है इसका नतीजा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवार को 72000 से अधिक मत मिले। सीवान में भाजपा के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे हैं चुनाव में हार और जीत तो चलता ही रहता है।

जीरादेई में भाजपा ने नहीं दिया साथ : कुशवाहा
जीरादेई से संजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि जीरादेई में भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया है। कोई भी स्टार प्रचारक जदयू उम्मीदवार के प्रचार में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया और ना ही स्थानीय भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय और भाजपा के नेताओं ने जदयू के लिए वोट मांगे, नतीजतन उनकी हार हुई। जीरादेई के जदयू से विधायक रहे रमेश सिंह कुशवाहा भी खुलेआम विधानसभा क्षेत्र में माले का समर्थन कर रहे थे।

प्रत्याशियों के उलट-फेर से मतदाता हुए दिग्भ्रमित
रघुनाथपुर से जदयू उम्मीदवार रहे राजेश्वर चौहान ने कहा कि सीवान में बीजेपी जेडीयू का समीकरण ध्वस्त था लोजपा ने सीवान में बीजेपी के ही पुराने कैंडिडेट को छोड़कर टिकट दिया था जिससे क्षेत्र में मतदाता दिग्भ्रमित थे। चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में लोजपा द्वारा यही रयूमर फैलाया गया था कि लोजपा के कैंडिडेट ही एनडीए के कैंडिडेट हैं। इसके चलते वोटिंग कम हुई। दूसरे प्रत्याशियों ने इसका लाभ उठाया।

स्टार प्रचारकों के नहीं आने से हुई मुश्किल
रघुनाथपुर से एनडीए के घटक दल लोजपा के प्रत्याशी रहे मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के धुआंधार प्रचार और चुनाव प्रचार के दौरान रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारकों के नहीं आने के कारण ही उनकी हार हुई है। रघुनाथपुर के जनता ने उन्हें काफी सम्मान दिया है और अपना काफी वोट दिया है वह रघुनाथपुर की जनता को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

लोजपा के कदम से हार का देखना पड़ा मुंह : जिलाध्यक्ष

दूसरी ओर जदयू के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल ने जीरादेई, रघुनाथपुर, बड़हरिया और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के हार का कारण विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के प्रत्याशी का खड़ा होकर वोट काटना और बाहर से आये भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाहर से आये भाजपा कार्यकत्र्ताओं ने खुलकर कार्य नही करने दिया। इन्होंने कहा कि चुनाव के अंतिम समय तक लोजपा उमीदवार अपने आप को एनडीए के घटक दल के रुप में प्रस्तुत करते रहे जिससे मतदाता दिग्भ्रमित हो गए। मतदाता अन्त तक ये नहीं समझ पाए कि एनडीए के घटक दल लोजपा को बायकाट करना है।

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