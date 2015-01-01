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गई जान:सड़क हादसों में दो युवक की गई जान

सीवान4 घंटे पहले
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बुधवार की रात हुए सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। दो लोगों की जान चली गई। घटना सीवान शहर के जेपी चौक के पास हुई। जानकारी के अनुसार शहर के जेपी चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। वह एक दुकान में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर के स्व. सुदामा साह के पुत्र गुड्‌डु कुमार गुप्ता शहर के श्रद्धानंद बाजार स्थित एक दुकान पर काम करता था।

वह देर रात दुकान बंद होने के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान जेपी चौक के समीप हादसा हो गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। देर रात परिजन उसे लेकर गोरखपुर जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इधर गुरुवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मां लक्ष्मीना देवी और पत्नी चंदा देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। उसे दो वर्ष की आराध्या नाम की पुत्री है। उसकी पत्नी चंदा देवी गर्भवती है।

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