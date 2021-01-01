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चोरी:अज्ञात चोरों ने 50 हजार की संपति चुराई

हसनपुराएक घंटा पहले
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शनिवार की रात थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हसनपुरा में चोरों ने मेंहदी इमाम के घर से हजारों की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरों ने 50 हजार की संपत्ति यथा तांबे के चार बर्तन, एक गागर, दो तांबा का परात सहित अन्य समान की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी के घर के पीछे की दीवार टूटी हुई है। इसी रास्ते चोर दरवाजे को तोड़ कर घर के अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना काे अंजाम दिया गया है। देर रात तक तक पीड़ित गृह स्वामी ने थाने में आवेदन नहीं दिया था। बताया जा रहा है कि इस मोहल्ले में चोरों द्वारा तीन-चार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है।

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