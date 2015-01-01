पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निर्देश:वाहन मालिक ने लॉगबुक किया जमा

हसनपुराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बीते 3 नवम्बर को हुए विधानसभा चुनाव में हसनपुरा प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग करने वाले वाहनों का लॉक बुक जमा करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। इस दौरान पेट्रोलिंग करने के लिए कुल 93 वाहन को प्रखंड मुख्यालय में जमा किया गया था। जिसमें कुल 93 वाहनों में से सिर्फ 63 वाहन मालिक ने अपना लॉक बुक शनिवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर में वाहन कोषांग सह कार्यपालक सहायक अकीबुल हक के द्वारा जमा किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें