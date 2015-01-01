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नही दिखा लॉकडाउन का असर:धनतेरस पर गुलजार रहे बाजार, कोरोना के खौफ के बावजूद बेहतर कारोबार

संझौली/राजपुर4 घंटे पहले
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धर्म शास्त्रों के अनुसार चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार कार्तिक मास की त्रयोदशी को लिया था। जिसके उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया गया। वहीं, दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जो सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि में महत्व रखता है। धनतेरस पर खरीदारी का लोग विशेष महत्व देते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना -चांदी ,पीतल, ताम्बा धातु की खरीदारी करने के लिए बाजारों में भीड़ की शक्ल लोग दिख रहे हैं। कोरोना काल के बाद भी धनतेरस की खरीदारी करने के लिए पहली बार बाजारों में चहल पहल दिख रही हैं। कोई लक्ष्मी गणेश तो कोई, पीतल तांबे और सोने चांदी की बनी सामान खरीदते दिखे, ताकि उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने से पूरे साल संपन्नता बनी रहती है। सिटी रिपोर्टर राजपुर के अनुसार दीपावली के त्यौहार से पहले धनतेरस पर ग्राहकों की बाजार पर भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं के साथ पुरूष ग्राहकों ने अपने जरूरत की सामानों की खूब खरीदारी किया। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तन तथा मूर्तीयों की दुकान पर रही। ज्वेलरी तथा मिट्टी के बर्तन भी लोगों ने खरीदा। ग्राहकों की भीड़ से बाजार में काेरोना काल में दो गज शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम तार तार हो गया। बिना मास्क के और एहतियात बरते दुकानदार और ग्राहक दोनों दिखे। बाजार के पुरानी रास्ते पर साग सब्जी विक्रेताओं, ठेला खोमचे वालों के कारण दोपहिया वाहन की कौन कहे पैदल बाजार करने वाले भी भीड़ का हिस्सा बनते रहे। दोपहर से शाम तक दुकान पर ग्राहक बनें रहें। ऐसे में इक्का दुक्का वाहनों के गुजरने पर काफी भीड़-जाम की स्थिति हो गई।

नासरीगंज : धनतेरस पर जमकर खरीददारी

हिन्दू धर्मावलंबियों के लिए अति महत्वपूर्ण पर्व धनतेरस के साथ ही शुरू हुई पांच दिवसीय दीपावली की शुरुआत व्यापारियों के लिए मंगलकारी रही। शानदार ढंग से सजे बाजारों में गुरुवार को धनतेरस पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की। विशेषकर सोने-चांदी के गहने और बर्तनों की दुकानों पर भारी भीड़ रही। इस दिन करोड़ों की बिक्री हुई। शो-रूम पर भी आज एक ही दिन में सैकड़ों वाहन बिक गए।

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