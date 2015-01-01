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कोरोना संक्रमित:सोनपुर में दो महिला समेत 3 मिले कोरोना संक्रमित

सोनपुर3 घंटे पहले
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सोनपुर में लगातार मिल रहे कोरोना के मामलों के बीच अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. हरिशंकर चौधरी के मार्गदर्शन में मेडिकल टीम कोरोना के नोडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगा कर सैम्पल जांच का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस दौरान गुरुवार को यहां के विभिन्न स्थानों पर किए गए 203 रैपिड एंटीजन टेस्ट के क्रम में भरपुरा की एक 12 वर्षीय किशोरी, सोनपुर की 30 वर्षीय युवती समेत रामपुर के 26 वर्षीय रेलयात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। जानकारी डॉ. अभिषेक ने दी।

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