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छापेमारी:शिकारपुर में मिनी ट्रक से 479 कार्टन शराब बरामद

सोनपुर2 घंटे पहले
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  • ट्रक पर बोरे में पैक नारियल के झाड़ू के बीच छुपाकर रखी गई थी शराब, पुलिस को देखते ही ट्रक छोड़कर चालक भागा

सोनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर रात एक मिनी डीसीएम ट्रक से करीब 48 लाख रुपए मूल्य के 479 पेटी में बंद अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। हालांकि पुलिस को देखते ही ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। हरियाणा मेड इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की विभिन्न साइज में विदेशी शराब कार्टन में पैक कर उक्त ट्रक पर बोरा में बंद नारियल के झाड़ू के बीच छुपाकर रखी गई । ट्रक पर विदेशी शराब होने का संदेह नहीं हो इसके लिए ट्रक पर बिहार का रजिस्ट्रेशन का नंबर लगाया गया था।

इस संबंध में सोनपुर एसडीपीओ अंजनी कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि मंगलवार की देर रात करीब दो बजे शिव बच्चन चौक होते सोनपुर- दरिहारा सड़क मार्ग से ट्रक पर लदी शराब मकेर एवं मशरख की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही सोनपुर थानाध्यक्ष अकील अहमद के साथ एसआई निधि कुमार एवं बबन कुमार के साथ अन्य पुलिस बल ने घेराबंदी कर शिकारपुर गांव में शराब लदे ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि, पुलिसिया कार्रवाई को देखते ही चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। एसडीपीओ ने बताया ट्रक पर लदी 479 कार्टन हरियाणा मेड इम्पीरियल ब्लू ब्रांड का शराब की बाजार में कीमत 47 से 48 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं सोनपुर थानाध्यक्ष अकील अहमद ने बताया शराब बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

सोनपुर पुलिस शराब धंधेबाजों के खिलाफ चला रही है अभियान
गौरतलब है कि सोनपुर एसडीपीओ अंजनी कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष अकील अहमद ने शराब कारोबारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए कई बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले सात जनवरी को सोनपुर थाना क्षेत्र के बबुरबानी गावं में छापेमारी कर पुलिस ने एक साथ तीन घरों में चल रहे नकली विदेशी शराब कारखाने का उद्भेदन किया था। साथ ही मौके से इम्पीरियल ब्लू, मैकडोनाल्ड, ओल्ड मोनार्क, डिप्लोमैट, सहित कई ब्रांडों के विभिन्न साइज के कार्टन में पैक शराब की बोतल भी बरामद की थी।

इस दौरान पुलिस वहां से पांच हजार लीटर तैयार नकली अंग्रेजी शराब के अलावा सिर्फ 8 पीएम ब्रांड के 5400 टेट्रा पैक एवं नकली बोतलों पर विदेशी शराब का पांच हजार पीस स्टीकर जब्त किया था। साथ ही पैचिंग मशीन, कॉर्क आदि भी जब्त किए थे। पुलिस ने मौके से शराब के धंधे में पूर्व से वांछित बड़े माफिया को भी गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व भी सोनपुर पुलिस ने गंगा पार दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब भट्ठी का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान पुलिस शराब भट्ठी से बड़ी मात्रा में खाली बोतलों के साथ रैपर आदि जब्त किया था।

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