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लोगों में दहशत:वन विभाग मगरमच्छ को पकड़ने में असफल साबित हुआ, लोगों में दहशत

सोनपुर4 घंटे पहले
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  • एक सप्ताह पूर्व इस मगरमच्छ को गांव वालों ने देख विभाग को सूचना दी थी

सोनपुर के बैजलपुर जमुनी स्थित एक पोखर में रह रहा मगरमच्छ छह दिनों बाद भी नहीं पकड़े जाने से ग्रामीणों में दहशत है। बीते शनिवार को ही इस मगरमच्छ को गांव वालों ने देखा था। तत्पश्चात इसकी सूचना अंचलाधिकारी व वन विभाग को दी थी। इसके एक दिन बाद वन विभाग के कर्मी वहां आए और उक्त पोखर में कई बार जाल फेंका लेकिन वे लोग उक्त मगरमच्छ को पकड़ पाने असफल रहा। उस समय वन विभाग दिघवारा के आरओएफ अजित सिंह ने बताया था कि उक्त मगरमच्छ बहुत ही विशाल और वजनी है जिस कारण जाल फाड़ कर निकल गया। दुबारा जाल मंगाया गया लेकिन तब तक मगरमच्छ वन विभाग पर भारी पड़ते हुए पोखर में ही सुरक्षित खोह में संभवतः दुबका रहा। जिसके बाद वन विभाग वहां से बैरंग लौट गया।

दूसरी ओर उक्त मगरमच्छ बगल के छोटे गड्ढे से निकल कर अक्सर उक्त पोखर में प्रवेश कर जाता है जहां बहुतायत संख्या के बड़ी मछलियां है। उसके नहीं पकड़े जाने से वहां के ग्रामीणों में भय व्याप्त है। गुरुवार को कल्याणपुर पंचायत के वार्ड पार्षद तथा बैजलपुर जमुनी निवासी प्रकाश कुमार मिट्ठू ने पुनः सीओ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग को फोन कर पकड़े जाने की गुहार लगाई। उधर से जवाब आया कि वन कर्मी जा रहा है लेकिन उधर से शाम तक कोई नहीं आया। मिट्ठू में बताया कि उक्त मगरमच्छ दिन में भी पोखर से बाहर निकल कर पास के बगीचे में घूमता नजर आता है। उक्त पोखर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर बस्ती है तथा घरों का सिलसिला शुरू हो जाता है ऐसे में लोग अपने माल मवेशियों को उधर जाने नहीं दे रहे है और बच्चों को संभाल कर रख रहे है। वन विभाग की उदासीनता तथा अपरिपक्वता से अब तक पकड़ में नहीं आने वाले इस मगरमच्छ के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

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