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सफाई की गई:स्मृति स्थलों की साफ सफाई की गई

सोनपुर2 घंटे पहले
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भारत स्काउट्स गाइड्स स्थापना दिवस के अवसर पर सोनपुर इकाई द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्काउट-गाइड संगठन का मूल उद्देश्य देश के लिए सुनागरिक तैयार कर समाज सेवा के लिए नवयुवक-युवतियों को तैयार करना है। पहाड़ीचक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना के बाद स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स ने गजग्राह की प्रतिमा की साफ सफाई के साथ साथ शहीद महेश्वर की प्रतिमा एवं उसके आसपास सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।

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