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दुर्घटना:पटना जा रहे युवक की ओवरटेक करने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से मौत

सोनपुर3 घंटे पहले
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  • पुलिस नंबर प्लेट लगी बाइक से था युवक, हेलमेट नहीं पहने होने के कारण हुई हेड इंज्युरी

सोनपुर के गोविंदचक में ओवरटेकिंग के दौरान ट्रक के ठोकर से पटना जा रहे एक बीबीएम के छात्र की मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हेलमेट न लगाने की वजह से उसे आंतरिक हेड इंज्युरी हुई जिस कारण उसकी मौत हुई। उक्त लाल रंग जे पल्सर बाइक के नंबर प्लेट पर पुलिस का लोगों बना हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम दिशा से उक्त बाइक सवार आ रहा था कि इसी दौरान गोविंदचक के समीप एक ट्रक की चपेट में आ जाने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी। हालांकि इस दौरान वहां स्थानीय लोगों ने एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों में उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर भागने में सफल रहा। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए नेशनल हाइवे 19 जाम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त ट्रक तथा बाइक को जब्त कर लिया। उधर, उक्त मृतक लगभग 20 वर्षीय युवक की पहचान नहीं होने से अनिश्चय की स्थिति बनी रही। घटना के बाद सोशल मीडिया से मृत छात्र की फ़ोटो हादसे की खबर प्रसारित होने के बाद इसकी पहचान गई। जिसके बाद परिजन थाने पर पहुंच गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष अकील अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान भेल्दी थाना के तलवार गांव के अमित कुमार पांडेय के लगभग 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार पांडेय के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम में भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। मृतक रवि पटना अगमकुआं के थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार का भतीजा है और पटना में रहकर बीबीएम कर रहा था। घर से पटना जाने के क्रम में उसकी मौत हुई। घटना के बाद उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।

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