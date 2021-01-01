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टीका:दावथ में 160 व सूर्यपुरा में 104 लोगों को टीका

सूर्यपुरा/दावथ2 घंटे पहले
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कोविड- 19 से बचाव के लिये सुरक्षा के रूप में स्वास्थ्य केंद्रों पर दिये जा रहे कोरोना वैक्सीन के तहत बुधवार तक सीएचसी दावथ में 160 व पीएचसी सूर्यपुरा में 104 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड- 19 का वैक्सीन दिया जा चुका है। सीएचसी दावथ के बीसीएम मो गुलाम अंसारी ने बताया कि यहाँ कुल 425 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है।जिसमें बुधवार तक 160 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दे दिया गया है।जबकी आगामी 09 फरवरी तक लक्ष्य पूरा कर लेने का निर्देश विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ है। साथ ही सूर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 कोरोना से बचाओ एवं सुरक्षा के लिए दिए जा रहे वैक्सीन के तहत बुधवार तक कूल 104 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है,विदित हो कि वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना महामारी से बचाव एवं सुरक्षा के लिए समूचे देश में प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से सुरक्षा व बचाव के लिए टीका बीते 30 जनवरी से दिया जा रहा है। इस संबंध में पूछने पर बीसीएम सह स्वास्थ्य प्रबंधक ब्रजेश कुमार ने बताया कि सूर्यपुरा पीएचसी में विगत शनिवार को कोरोना वैक्सीन का टीका कुल 40 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था जबकि सोमवार को 34 स्वास्थ्य कर्मी एवं आईसीडीएस के कर्मियों को दिया गया है। वही मंगलवार को कूल 12 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिसमें प्रखंड क्षेत्र के 4 निजी चिकित्सकों के साथ ही बुधवार तक 104 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा का वैक्सीन टीका लगवाया है , आगे स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि सूर्यपुरा प्रखंड में प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों एवं सेविका एवं सहायिकाओं को लेकर कुल 134 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है।

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