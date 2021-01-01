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जागरुकता:सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली जागरुकता रैली

सूर्यपुरा/दावथ7 घंटे पहले
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दावथ पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रविवार को थानाध्यक्ष अतवेंन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली। थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 2021 के तहत आज रविवार को दावथ पुलिस ने निकाली सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रैली। यह रैली प्रखंड मुख्यालय के दावथ बाजार, एनएच 30 व 120 पर मलियाबाग चौक एवं नगर पंचायत कोआथ में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर मुख्य सड़कों पर भ्रमण किया। बैनर लिये नारे लगाते हुए आपका भविष्य अपने हाथ, हेलमेट रखो अब सदा अपने साथ, दुर्घटना से देर भली, यातायात नियमों का रखें ध्यान नहीं तो कटेगा चालान।

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