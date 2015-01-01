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लापरवाही:सूर्यपुरा में स्वच्छता अभियान की धज्जियां

सूर्यपुरा/दावथ3 घंटे पहले
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सूर्यपुरा प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली बिक्रमगंज सूर्यपुरा भाया नोनहर मुख्य पथ पर इन दिनों लोगों द्वारा खुले में शौच करने से लोगों का सड़क पार करना हुआ दूभर, बताते चलें कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत विगत 4 वर्ष पूर्व प्रखंड क्षेत्र में ओडीएफ अभियान चलाकर खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया था। जहां आज निर्मल पंचायत के नाम से जाने जाने वाला बलिहार पंचायत के सड़क के दोनों ओर लोगों द्वारा खुले में शौच किया जा रहा है ,वहीं नोहर गांव के बाहर भी यही हाल है।

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