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ट्रैक्टर किया जब्त:दावथ सीओ ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त

सूर्यपुरा/दावथ3 घंटे पहले
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दावथ सीओ अजीत कुमार ने गुरुवार की दोपहर प्रखंड मुख्यालय के सामने से मुख्य सड़क पर से गुजर रहे एक ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त किया है। सीओ ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र से गुजरे काव नदी से अवैध बालू निकासी की सूचना प्राप्त हो रही है। जिसके आलोक में आज दोपहर को प्रखंड मुख्यालय के पास से गुजरे एनएच 120 गुजर पर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई को खनन विभाग को पत्र भेजा गया है।

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