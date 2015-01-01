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ऑनर किलिंग:युवती की हत्या, शव को जलाते पिता गिरफ्तार

सूर्यपुरा/दावथ4 घंटे पहले
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  • सूचना पर श्मशान पहुंची पुलिस, शव जल चुका था

सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के पांवरा गांव में ऑनर किलिंग का एक मामला प्रकाश में आया है। सूर्यपुरा थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात्रि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्र के पांवरा गांव निवासी अनिल सिंह अपनी पुत्री की हत्या करके शव को जला रहे हैं। तब मैंने त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस बल के जवानों के साथ उक्त गांव में पहुंचा तो देखा कि गांव के श्मशान घाट पर कुछ लोग एक शव को जला रहे हैं। हम लोगों को वहां पहुंचते देख कुछ लोग वहां से भाग चलें।

चौकीदार के बयान पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस के अमनुसार श्मशान से शव जलाते अनिल सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि अनिल सिंह अपनी 18 वर्षीय पुत्री की हत्या कर शव को आनन-फानन में जला रहा था। शव बिल्कुल ही जल चुका था कि गुप्त सूचना पर हम सबों ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार करके थाने लाए हैं। मामले में उस क्षेत्र के चौकीदार के बयान पर अनिल सिंह सहित चार अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अनिल सिंह को जेल भेज दिया गया है।

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