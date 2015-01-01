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परीक्षा हुई प्रारंभ:विद्यालयों में मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा हुई प्रारंभ

सूर्यपुरा/दावथ4 घंटे पहले
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दावथ प्रखंड क्षेत्र के जे पी के इंटर कॉलेज बभनौल, जगनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय कोआथ, रामप्यार सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय कवई, प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दावथ,के विद्यालयों में पढ़ने वाले दसवीं के छात्र-छात्राओं की सेंटअप परीक्षा शुरू हुई। बताते चलें कि 17 नवम्बर तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशों के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा -2021 में शामिल होने वाले छात्रों की सेंटअप परीक्षा हो रही हैं। जेपी के कॉलेज के प्राचार्य डॉ प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया की इस परीक्षा में पास व विद्यालय में उत्प्रेषित छात्र व छात्राओं को ही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।

इसके तहत परीक्षा का रिजल्ट निकालने के बाद सभी विद्यालय प्रधान को उत्प्रेषित छात्र व छात्राओं की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। सेंटअप परीक्षा तीन तीन घंटों की हो रही हैं।जो दो पालियों में आयोजित हो रही हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। वही कोविड -19 से बचाव को लेकर परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस के तहत बैठाया गया हैं। वही परीक्षा नियंत्रक चारों धाम मिश्रा ने बताया कि परीक्षा में सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से शामिल होना है।

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