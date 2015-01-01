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प्रदर्शन:अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आक्रोश प्रदर्शन

सूर्यपुरा/दावथ3 घंटे पहले
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अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में दावथ कोआथ बभनौल सहित अन्य जगहों में भारी आक्रोश व्याप्त ,जगह-जगह लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। बभनौल निवासी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विक्की चौबे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों को गुलाम बनाना चाहती है और अपने उंगली के इशारे पर चलने पर भी बात करना चाह रही है। पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनके क्षेत्राधिकार का हनन महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस की सरकार पूरी तरह विफल है और पूरे प्रदेश में अराजकता फैल चुकी है । हम केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं।

कि महाराष्ट्र की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करें। ताकि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों को न्याय मिले और वे सच कहने की हिम्मत रखें। इसके साथ ही वहां डॉ प्रकाश चतुर्वेदी के नेतृत्व में ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पुतला दहन किया इस दौरान महाराष्ट्र कार हाय हाय उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद सहित नारे लगा रहे थे मौके पर उपस्थित थे दिनेश पांडे ,चारोंधाम मिश्रा, राजकिशोर केसरी ,उपेंद्र दुबे पुष्पेंद्र दुबे ,मिथिलेश चौधरी सहित दर्जनों थे।

वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत कोआथ में भाजपा नेता रितेश केसरी के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने आक्रोश मार्च निकाला हाथों में तख्तियां लिए अर्नब गोस्वामी को रिहा करो उनके केस वापस लो महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद ,उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगे। आक्रोश मार्च में जगदीश पासवान, विशेश्वर, विक्की दुबे, सुनील पासवान, लल्लन प्रसाद थे।

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