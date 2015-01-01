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व्यवस्था ठप:छठिया पोखरा सूर्य मंदिर के चारों तरफ रोशनी की व्यवस्था ठप

सूर्यपुरा/दावथ3 घंटे पहले
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छठ घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। प्रखंड मुख्यालय स्थित है छठिया पोखरा सूर्य मंदिर। इस के चारों तरफ लगा विद्युत बल्ब विगत कई महीनों से ठप हो जाने से इसके चारों तरफ शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। जिसके कारण प्रखंड के श्रद्धालु छठ व्रतियों में बिना विद्युत व्यवस्था के छठ पर्व करने को लेकर इस वर्ष उदासी देखी जा रही है। विदित हो कि विगत वर्ष छठ पर्व से पहले सूर्यपुरा के मुखिया सरफराज अहमद के निजी राशि से उक्त छठिया पोखरा के चारों तरफ पीसीसी ढलाई के साथ सभी घाटों पर चारों ओर विद्युत व्यवस्था कर स्थाई रूप से लाइट की व्यवस्था की गई थी।

जिसको विगत 4 महीने से असामाजिक तत्वों द्वारा उसको क्षति पहुंचा कर बर्बाद कर दिया गया है। जिसके कारण उक्त पोखरा के चारों और लगे विद्युत व्यवस्था ठप हो गया है। जिसके कारण तालाब के सौंदर्यीकरण में बट्टा लग गया है। उक्त विद्युत व्यवस्था ठप हो जाने के कारण शाम होते ही इसके चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है। जिसके कारण उसके आसपास सुबह शाम टहलने वाले संभ्रांत परिवार के लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। साथ ही इस वर्ष लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं में विद्युत व्यवस्था ठप हो जाने से काफी असंतोष व्याप्त हो गया है। जिसको लेकर स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के समाजसेवी छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह, मनोज सिंह, धनेश्वर प्रसाद, अभय कुमार, वीरेंद्र लाल, मुकेश सिंह ने सूर्यपुरा एवं बलिहार के मुखिया से उक्त छठ घाट के साफ सफाई के साथ ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। इस संबंध में पूछने पर सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सरफराज अहमद ने बताया कि छठिया पोखरा के चारों तरफ लगाया गया विद्युत व्यवस्था असामाजिक तत्वों के द्वारा बर्बाद एवं चोरी कर लेने से ठप हुआ है। जिसको छठ पूजा से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय बिजली मैकेनिक से बातचीत की जा रही है।

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