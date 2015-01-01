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बालू जब्त:मलियाबाग में दो ट्रक बालू जब्त

सूर्यपुरा/दावथ/ कोचस3 घंटे पहले
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दावथ अंचलाधिकारी अजीत कुमार ने शनिवार की दोपहर मलियाबाग से एनएच 120 पार जांच क्रम में ओवरलोड दो ट्रक बालू जब्त किया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि शनिवार की दोपहर जांच के क्रम में अंचल क्षेत्र के मलियाबाग चौक स्थित एनएच 120 पर जांच के क्रम में ओवरलोड दो ट्रक बालू जब्त किया गया है। जब्त ट्रक के चालक से जब कागजात मांगा गया तो वह चालान 06 सीएफटी बालू ले जाने का था, परंतु उक्त दोनों ट्रक पर 12 सीएफटी बालू लदा हुआ था।

जिसकी वजह से ओवरलोड लदे बालू होने के कारण दोनों ट्रक को प्रखंड कार्यालय परिसर में रखा गया है। जिला खनन अधिकारी को पत्र भेजा गया है। वहीं कोचस में स्टेट हाइवे पर अोवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो बालू लदे ट्रकों को पकड़ा। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि खनन विभाग की टीम ने सड़कों पर अोवर लोड चल रहे दो वाहनों को पकड़ा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह के नेतृत्व में सासाराम पुरानी जीटी रोड पर बाइक चैकिंग चलाया गया।

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