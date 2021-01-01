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पहल:सूर्यपुरा थाने में किया गया महिला हेल्प डेस्क शुरू

सूर्यपुरा/दावथ2 घंटे पहले
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सूर्यपुरा थाने में महिला हेल्प डेस्क का कार्य बुधवार से प्रारंभ हो गया है। हेल्प डेस्क प्रभारी ममता कुमारी ने बताया कि आने वाली महिलाओं को हर समस्या, घरेलू हिंसा, प्रताड़ित मामला एवं अन्य मामले सहित सास व बहू में मारपीट की समस्याओं को सुलझाने आदि की पहल की जाएगी। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले महिलाओं को उनके समस्याओं की मॉनिटरिंग भी की जा सके। साथ ही महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। वे अपनी बात को पुलिस के सामने सही तरीके से रख सकेंगी। उनकी बात सुनने के लिए अलग काउंटर होगा। किसी तरह की शिकायत हो, उस पर त्वरित ऐक्शन लिया जाएगा।

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