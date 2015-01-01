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जयंती:बारून में साहित्यकार उदयराज की मनी जयंती

सूर्यपुरा/दावथ3 घंटे पहले
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साहित्यिक नगरी सूर्यपुरा प्रखण्ड के बारुन गांव स्थित उदयराज पुस्तकालय में गुरुवार को प्रख्यात साहित्यकार नई धारा के पूर्व सम्पादक एवं राष्ट्रसेवा से सम्मानित उदयराच सिंह की जयंती मनाई गई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए सूर्यपुरा ज्योति पत्रिका के प्रधान संपादक आचार्य विजय ने कहा कि साहित्य,साहित्यकारऔर उनकी लेखनी नहीं मरते, वरन् वे समाज के लिए प्रेरणा बनकर सदैव अमर होते हैं। इसी समारोह में उदयराज पुस्तकालय के संयोजक धनेश्वर प्रसाद के पिता व सामाजिक कर्यकर्ता रामनाथ साह की पुण्य-तिथि मनायी गई। कार्यक्रम का संचालन उपसरपंच अभय कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन धनेश्वर प्रसाद ने की। उक्त दोनों महापुरुषों के तैल चित्र पर उपस्थित लोगों द्वारा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम का संचालन उपसरपंच अभय कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन धनेश्वर प्रसाद ने की,उक्त दोनों महापुरुषों के तैल चित्र पर उपस्थित लोगों द्वारा सुमन अर्पित किए गए मौके पर समाजसेवी देवकुमार सिंह, बिरेंद लाल, मुकेश जी, मनोज सिंह, चंद्रमा शर्मा, बिरेंद्र शर्मा थे।

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