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विरोध:डीलर के खिलाफ लाभुकों ने किया हंगामा

तरारी7 घंटे पहले
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मोआपकला के एक डीलर के राशन किरासन देने में मनमानी करने पर लाभुकों ने रविवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान लाभुकों की शिकायत पर पहुंचे मुखिया और डीलर के बीच बहस हुआ। डीलर ने मुखिया से कह दिया कि जिसको देना था, दे दिए हैं। बाकी को आज नहीं मिलेगा।

इसके बाद मुखिया ने इसकी शिकायत अधिकारियों के पास करने का आश्वासन देकर लाभुकों को शांत कराकर वहां से हटाया। ललछिडीह , बहादुर पुर निवासी महेंद्र सिंह, दिनेश मेहता, प्रमोद कुमार, सुनील, संतोष कुमार, कलीम अंसारी, हृदयानन्द सिंह, राजीव रंजन सिंह, विकास सिंह, खलील अंसारी सहित कई लोगों ने बताया कि डीलर अवध कुमार के पास से मोआपकला, लछिडीह, बहादुर पुर, विशम्भरपुर, कानुडीह के लाभुकों का राशन- किरासन का उठाव होता है। हमलोगों को डीलर दो माह का राशन किरासन नहीं दे रहा है।

कुछ लोगों का पॉश मशीन में फिंगर प्रिंट भी लगवा लिया है। राशन के लिए आने पर डीलर कल आइये, परसाें आइये बोला जाता है। हक की मांग के लिए आवाज उठाने पर अभद्र भाषा बोला जाता है। कोरोना काल का एक माह का चना भी नही दिया। लाभुकों ने सही समय पर सही वजन के साथ राशन देने की मांग किया।

मालूम हो कि तरारी प्रखंड अंतर्गत एमओ मिथलेश कुमार की निष्क्रियता के कारण आये दिन अक्सर जनवितरण दुकानदारों की मनमानी तथा सही ढंग से राशन वितरण करने का शिकायत थमने का नाम नही ले रहा है। जबकि विगत कुछ दिन पहले राशन-किराशन में व्याप्त धांधली को लेकर भूख हड़ताल भी किया गया था। लेकिन सुधार होने के बजाय स्थिति बदतर ही होती जा रही है।

मुखिया बोले- एमओ कॉल तक रिसीव नहीं करते
^मुखिया आदम मंसूरी ने कहा कि हम राशन से वंचित हम सभी लाभुकों के साथ एसडीओ से लेकर डीएम तक डीलर की मनमानी और दबंगई की शिकायत करेंगे। तरारी प्रखंड के एमओ को फोन करने पर रिसीव नहीं करते हैं। एमओ द्वारा जांच नही किया जाता है।

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