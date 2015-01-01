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रफ्तार का कहर:बालू घाट से लौट रहे भोजपुर के पिता-पुत्र की औरंगाबाद में सड़क हादसे में हुई मौत

तरारी27 मिनट पहले
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सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद शव से लिपटकर रोती हुई महिलाएं
  • औरंगाबाद जिला में दाऊनगर- नासरीगंज फोरलेन पर बुधवार की देर शाम हुआ हादसा

भोजपुर जिला निवासी पिता-पुत्र की औरंगाबाद जिला में सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। यह घटना औरंगाबाद जिला में दाऊनगर- नासरीगंज फोरलेन पर बुधवार की शाम हुई। दाऊदनगर के समीप सड़क दुर्घटना में बुधवार को हुई। गुरुवार को मृतक वरसी निवासी 55 वर्षीय सतेंद्र सिंह तथा उनका बेटा 32 वर्षीय प्रभाकर पिंचु उर्फ बसंत कुमार है। सतेंद्र सिंह किसान थे। जबकि प्रभाकर जेसीबी मशीन खरीदा हुआ था। जो औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र के अधौरा बालू घाट पर बालू लोडिंग के लिए कारोबार में दिया था। गुरुवार को शव आते ही घर से लेकर गांव में कोहराम मच गया। परिजनों के रोने की चीत्कार से गांव में मातम छा गयी। घटना तरारी थाना क्षेत्र के वरसी गांव की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बुधवार को सुबह दस बजे जेसीबी मशीन का देखभाल तथा हिसाब समझने के लिए प्रभाकर अपने पिता सतेंद्र सिंह के साथ बाइक से घर से निकले थे। वहां से समझ-बूझकर शाम को लौट ही रहे थे कि ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मार दिए जाने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही दाऊदनगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर घटना की जानकारी तरारी थाना तथा मृतक के परिजनों को दिया। जिसके बाद तरारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार तथा मृतक के पड़ोसी और रिश्तेदार दाऊदनगर पहुंचे। जिसके बाद गुरुवार को सुबह दाऊदनगर पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के रिश्तेदार राहुल कुमार के बयान पर दाऊदनगर थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस धक्का मारने वाले ट्रक तथा चालक की टोह में लगी है।

बाइक से घर लौट रहे थे पिता-पुत्र काे बेलगाम ट्रक ने रौंदा

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहली बार एक साथ एक घर मे दो लोगों की असमय मौत हुई है। बाप बेटे की मौत से पूरा गांव सदमे में है। ग्रामीणों ने बताया कि सतेंद्र सिंह घर से हटकर सड़क पर नया दलान बनवाये थे। जहां हम सभी कई ग्रामीण बैठकर बातें किया करते थे। अब तो सबकुछ सुना-सुना हो जाएगा। घटना को लेकर जिलपार्षद उपेन्द्र यादव, मुखिया अनिल मौआर ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। तथा दुःख प्रकट किया। मालूम हो कि पिछले साल भी रोहतास के पड़री गांव के समीप बंधवा गांव के दो लोगों का सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी।

एक साथ बाप-बेटे की असमय मौत से शोक में डूबा गांव

वरसी में एक साथ बाप बेटे की सड़क दुर्घटना में असमय मौत से परिजनों में जहां कोहराम मचा है, वही गांव में भी मातम पसरा हुआ है। सतेंद्र सिंह सात भाइयों के बीच मे सबसे छोटा थे। सभी भाई अलग-अलग अपना जीविकोपार्जन में लगे थे। सतेंद्र सिंह का दो पुत्र था। प्रभाकर बड़ा बेटा था जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। दूसरा बेटा पंकज दिल्ली में प्राइबेट नौकरी करता है। वह दिल्ली था। घटना की जानकारी मिलते ही वह रिजर्व गाड़ी कर घर के लिए निकल गया। और शाम होते-होते पहुंच गया। घर मे सतेंद्र सिंह की पत्नी इंदु देवी तथा प्रभाकर की पत्नी प्रियंका है। प्रभाकर का दो वर्ष का एक बेटा भी है। प्रभाकर की शादी किये हुए अभी तीन साल ही हुए थे कि प्रियंका का दुनिया ही उजड़ गया। दोनों मृतकों की पत्नियों का रोते-रोते हालत खराब है। रोते-रोते द दोनों बेहोश हो जाती थी। अगल-बगल की महिलाओं को लाख सांत्वना देने के बावजूद भी कुछ भी असर नही पड़ रहा था। वही प्रभाकर का दो वर्षीय बेटा वह कुछ भी नही समझ रहा था कि मेरे पापा और दादाजी के साथ क्या हुआ है। लेकिन अपनी मम्मी और दादी को रोते देखकर वह काफी उदास था। अगल-बगल के लोग उसे अपने गोद मे उठाकर दयालुता देखा रहे थे। हर कोई घटना पर दुःख व्यक्त कर रहा था।

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