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समस्याएं सुनीं:विधायक ने जन-संवाद में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

तरारी2 घंटे पहले
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मोपती मेला मैदान में विधायक सुदामा प्रसाद ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामता प्रसाद तथा संचालन उपेंद्र भारती ने किया। जन-संवाद में क्षेत्र के लोगों ने शिक्षा, चिकित्सा, राशन किराशन, आवास योजना संबंधित समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा तरारी , सहार स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक, सही ढंग से जनवितरण प्रणाली दुकानों से राशन किरासन उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने, आवास योजना में पारदर्शिता लागू कर कमीशनखोरी बंद करने की मांग की गई।

इस मौके पर विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि जन- संवाद कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या हो उसे ग्रामीणों के साथ बैठकर समस्याओं सुना जाए। जनता के द्वारा उठाये गए समस्याओं को 19 फरवरी को विधानसभा में शुरू होने वाले बजट सत्र में निदान के लिए मांग को रखा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि हमलोग तभी सफल होंगे जब संगठित रहेंगे। इस मौके पर लालबिहारी यादव, लालबाबू यादव, कवि नन्दजी पासवान, रॉकी सिंह, रमाकांत यादव, मुना यादव, सतीश कुमार, रमेश सिंह सहित कई थे।

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