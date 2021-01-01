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अफसराें का टाेटा:तरारी में 6 विभागों के अधिकारियाें के पद रिक्त, लोग परेशान

तरारी2 घंटे पहले
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  • प्रतिनियुक्ति और प्रभार के भरोसे कई जगहाें पर दस वर्षों से कामकाज हाे रहा प्रभावित
  • काम के लिए दूसरे प्रखंडों के भरोसे होने से विकास योजनाएं हो रहीं प्रभावित

जिले से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में भी विकास के लिए दृढसंकल्पित बिहार सरकार के सात विभागों के अधिकारियों का पद रिक्त है। इन पदों पर मूल पदस्थापन के विपरीत अन्य प्रखंडों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और प्रभार के भरोसे छह माह से लेकर दस वर्ष से सरकारी कामकाज हो रहा है। तरारी प्रखंड के एमओ, बीईओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का तबादला होने के बाद तरारी के लिए विशेष सम्बंधित अधिकारियों का पदस्थापना नही हुआ है।

प्रभार के कारण सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों का अपनी समस्याओं के निदान के लिए मुलाकात कर पाना काफी मुश्किल बन गया है। जिले के कुछ प्रखंडों में महिला प्रसार पदाधिकारी भी हैं। लेकिन तरारी में कोई महिला प्रसार पदाधिकारी नही है। दूसरे प्रखंड के अधिकारियों को प्रभार में रहने के कारण अधिकारी तरारी के लिए दूज का चांद बने रहते हैं।
समस्याओं पर जनता मुखर पर समाधान नहीं हो रहा

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का प्रभार सात वर्ष से ज्यादा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का प्रभार दस वर्ष से, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रभार दो वर्ष, एमओ का प्रभार तीन वर्ष, प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारी का प्रभार तीन वर्ष से, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक 6 माह से प्रभार में है। तरारी का मनरेगा पीओ का प्रभार गड़हनी प्रखण्ड का भी प्रभार होने से तरारी बहुत कम आते हैं। तरारी अंचल में राजस्व कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्नीस पंचायत के 115 गांव की जिम्मेवारी 6 राजस्व कर्मचारियों ऊपर है। जिससे किसानों काफी परेशानी होती है। समस्याओं को लेकर जनता त्रस्त होकर अक्सर अपनी आवाज बुलंद करती है। लेकिन आवाज उनकी दबी रह जाती है।

आठ विभाग के प्रभारी पदाधिकारी तरारी यदा-कदा ही पहुंचते हैं
तरारी में बीडीओ, सीओ, बीएओ को छोड़कर किसी भी विभाग के पदाधिकारी से मुलाकात हो पाना काफी दुर्लभ माना जाता है। प्रभार में रहने वाले पदाधिकारी तरारी कभी -कभार ही पहुंचते हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी , प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक पीरो के सम्बंधित विभाग के पदाधिकारी के प्रभार में है। एमओ का प्रभार सहार के एमओ के प्रभार में है। तरारी के बीईओ का प्रभार गड़हनी के बीईओ को जिम्मेवारी दी गयी है।

प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारी का प्रभार करीब तीन वर्ष से प्रभार में ही था। अभी फिलहाल तरारी में विगत माह से कोई पंचायती राज्य पदाधिकारी नही है। तरारी प्रखंड में अधिकारियों के मूल पदस्थापन आ नहीं होने से में गरीबों के लिए संचालित हर जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुशल मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के दलालों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तरारी में अधिकारियों की कमी के कारण प्रभार वाले विभाग में दलालों का बोलबाला बढ़ गया है।

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