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सुविधा:पावर सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति शुरू की गई

तरारी20 मिनट पहले
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प्रखंड अंतर्गत मोआप कला गांव अवस्थित पावर सब-स्टेशन से 11 हजार केवी फीडर लाईन का विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को शुरू किया गया। दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी छोटा दीपावली के दिन विद्युत आपूर्ति चालू होने से मोआप कला पावर सब-स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं में काफी खुशी है। मालूम हो कि 22 अगस्त 2020 को पावर सब स्टेशन का उदघाट्न हुआ था।

लेकिन पोल तार सहित कुछ अन्य कार्यो का पूरा नही होने के कारण उस समय विद्युत आपूर्ति शुरू नही हुआ था। कनीय विद्युत अभियंता एकांत कुमार आदित्य ने बताया कि 10 एमवीए क्षमता वाले मोआप कला पावर सब-स्टेशन से मोआप कला, पनवारी, बागर, क़ुरमुरी पंचायत के सभी गांव तथा मोआप खुर्द पंचायत के संवना, मिल्की देव पंचायत के देव, चंदा, ईटहुरी डुमरिया पंचायत के कपुरडीहरा, धनगांवा में विद्युत आपूर्ति दी जायेगी।

चकिया पंचायत के सभी गांवों को खुटहां फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति कर दिया गया है। पहले तरारी (खवनी) पावर सब- स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती थी। खेत खाली होने के बाद ईमादपुर पंचायत सहित अन्य बाकी बचे गांवों को भी जोड़ दिया जाएगा। तीन डोमेस्टिक तथा दो एग्रीकल्चर फीडर बनेगा। जिसमें अभी फिलहाल एक ही रनिंग हुआ है।

दिसम्बर तक सभी फीडर काम करना शुरू कर देगा। मोआप कला के मुखिया आदम मंसूरी, पनवारी मुखिया रंजू देवी, सिकरहटा की मुखिया उर्मिला देवी, क़ुरमुरी के मुखिया मनोज सिंह, दिवाकर पांडेय, लालबिहारी यादव, जिला पार्षद ऊपेंद्र यादव ने कहा कि मोआप कला पावर सबस्टेशन से सही ढंग से विद्युत आपूर्ति होने पर क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही जल्द से जल्द हर खेतों तक बिजली पहुंचाने तथा एग्रीकल्चर फीडर चालू करने की आवश्यकता है

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