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खेती-बाड़ी:मोआपकला में 5 बीघा जलाशय में की गई सिंघाड़ा की खेती

तरारी3 घंटे पहले
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  • इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के कारण किसानों ने कम की पानी फल की खेती, छठ में होती है खरीदारी

प्रखंड अंतर्गत मोआपकला तथा मठिया गांव में उत्तरप्रदेश से आये रमेश ने पानी फल सिंघाड़ा की खेती कर अच्छी खासी मुनाफा कमा रहे हैं। मोआपकला गांव स्थित करीब 5 बीघा में फैला जलाशय में तथा मठिया स्थित करीब एक बिघा में फैला जलाशय में सिंघाड़ा की 15 वर्षों से खेती कर लाखो रुपये कमा रहे हैं।

एक तरफ बिहार के बेरोजगार जहां दूसरे प्रदेशों में रोजी रोजगार के लिए पलायन होते रहते हैं। वही दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिला के अजमतगढ़ गांव निवासी रमेश बिहार के लिए खासकर तरारी प्रखंड के युवाओं के लिए प्रेणास्रोत बने हुए हैं। कहा जाता है कि अगर आपमें कुछ करने की उत्सुकता विलक्षण प्रतिभा हो तो आप कही भी भूखे नही मर सकते। रमेश शुरुआती दौर में यूपी से नासरीगंज आये थे।

जिसके बाद पानी फल की खेती के लिए तरारी का क्षेत्र उन्हें लाभदायक दिखा। 2005 से मोआपकला, मठिया सहित कुछ अन्य गांवो में पानी फल सिंघाड़ा की खेती करना शुरू किया। बिना किसी विवाद के अच्छा मुनाफा होना शुरू हुआ तो वह फिर पीछे मुड़कर नही देखा। हालांकि कोरोना संक्रमण का संकट सिंघाड़ा की खेती पर भी प्रतिकूल असर पड़ा।

तरारीरमेश के अनुसार पिछले साल दस बिघा जलाशय में खेती किया था। जो इस वर्ष करीब 6 बिघा में ही है। सिंघाड़ा फल की बिक्री छठ पर्व में ज्यादा होता है। बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शादी-विवाह नही हो सका। जिस कारण छठ व्रतियों की भी संख्या बहुत कम रहेगी। जिसका अनुमान लगाकर इस साल 4 बिघा खेती कम किया है। रमेश को मलाल है कि वह इस साल 50 हजार का भी सिंघाड़ा फल नही बिकेगा। जबकि पिछले साल डेढ़ लाख तक का बिक्री हो गया था।

पांच माह में तैयार हो जाता है फल 50 से 60 रुपये किलो बिकता है

50 से 60 रुपए तक कीमतों में बेचे जाने वाला सिंघाड़ा पानी फल का महत्व छठ पर्व में ज्यादा होता है। छठव्रतियों द्वारा अन्य फलों के साथ-साथ सिंघाड़ा पानी फल भी कलसुप में रखकर अर्घ्य देते हैं। हर कलसुप में सिंघाड़ा पानी फल रहता ही रहता है। सिंघाड़ा पानी फल का लतर जून महीने में जलाशय मे रोपा जाता है। जो अक्टूबर माह में फल निकलना शुरू हो जाता है।

दस दिनों के अंतराल पर अक्टूबर से नवम्बर तक 5-6 बार मे तोड़ा जाता है। ब्यवसाई सह किसान रमेश के अनुसार एक बिघा के करीब जलाशय में करीब 50 किलो उत्पादन होता है। सिंघाड़ा उत्पादन में करीब 40 हजार लागत खर्च होता है। जिसमे जमीन वाले से लेकर मजदूरी एवं अन्य खर्च रहता है।

जबकि मुनाफा सीधा दुगुना होता है। 40 हजार खर्च कर 80 हजार का सिंघाड़ा बिक्री हो जाता है। इधर जानकारों ने बताया कि इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण किसानों ने पानी फल सिंघाड़ा की खेती कम की है।

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