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वर्दीधारी बकरीचोर:बोलेरो से पहुंचे गांव और बकरी उठाकर निकल गए

तरारी2 घंटे पहले
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ईमादपुर थाना क्षेत्र के ईमादपुर तथा धोकरहां गांव में रात के समय बकरी चुराने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ईमादपुर में धनजी भुइयां की एक बकरी तथा धोकरहां में भोला पासी का दो बकरी चोरों ने चुराकर ले भागे। सुबह घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।

घटना के बारे में बताया जाता है कि ईमादपुर गांव में मंगलवार की रात करीब दो बजे धनजी भुइयां के घर करीब तीन की संख्या लोग बाेलेराे गाड़ी में पुलिस की तरह वर्दी में हाथ मे डंडा लिए पहुंचे। इसके बाद वर्दी पहने लोगों ने गृहस्वामी से कहा कि चलो तुमको बड़ा बाबू बुला रहे हैं। दारू बनाता है न...।

यह बात सुनकर धनजी भुइयां ने बोला कि हमलोग साहब दारू नही बनाते हैं। चलिए हम चलते हैं। इसी बीच बातों में झांसा देते हुए वर्दीधारियों ने बकरी चुरा लिया और बाेलेराे गाड़ी में लेकर चले गए। उनके जाने के बाद धनजी देखा तो घर मे बकरी नहीं थी। वहीं धोकरहां गांव में भोला पासी का भी दो बकरी रात के समय चोरी हो गया है।

उनको चोरी होने की जानकारी सुबह हुई। बकरी मालिक ने स्थानीय थाना में शिकायत की है। हालांकि घटना के बारे में स्थानीय पुलिस ने कुछ भी कहने से परहेज किया। वाहन से बकरी चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रखंड क्षेत्र में अबतक आधा दर्जन बकरी चोरी की घटनाएं हो चुकी है।

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