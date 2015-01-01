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हादसा:सड़क हादसे में दो युवक जख्मी हुए

तरारी3 घंटे पहले
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स्थानीय तरारी थाना क्षेत्र के बिहिया नहर पथ पर सेदहां गांव के समीप दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक ही गांव के दो युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी दोनों युवक भदसेरा गांव के नीरज तिवारी पिता बिनोद तिवारी तथा अरविंद कुमार पिता बलेसर राम है। नीरज तिवारी सुधा डेयरी संचालक और अरविंद कुमार टेम्पू चालक है। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल पीरो सीएचसी ले जाकर इलाज कराया। जहां चिकित्सक ने नीरज तिवारी का सिर में गम्भीर जख्म होने के कारण बेहतर इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया।

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