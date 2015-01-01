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बाजारों में उमड़ी भीड़:थावे में धनतेरस को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़

थावे34 मिनट पहले
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धनतेरस को लेकर गुरुवार के दिन थावे बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक दुकान के साथ ही वर्तन की दुकानों पर काफी भीड़ थी।धन्वंतरि देव के जन्मदिन धनतेरस पर घर मे आवश्यक समान खरीदने का नियम है।इस दिन लोग चम्मच से लेकर सोने चांदी की चीजों की खरीदारी करते है।कोरोना के वावजूद भी दुकानों पर काफी ग्राहकों की भीड़ थी। लोग आवश्यकता अनुसार अपनी खरीदारी कर थे।इस दौरान दुकानदारों द्वारा गिफ्ट पैक भी दिया जा रहा था। धनतेरस के दिन बाजारों में सोना और चांदी के सिक्के भी उपलब्ध थे। बाजार में ग्राहकों द्वारा अन्य सामानों के साथ सिक्के की भी खरीदारी की जा रही थी।

धनतेरस को लेकर हथुआ बाजार में दिखीं भीडभाड़
हथुआ| गुरुवार को हथुआ बाजार में धनतेरस पर्व को लेकर भीड़ देखी गई। कोरोना महामारी का कोई प्रभाव बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। धनतेरस पर लोग जमकर आभूषण एवं बर्तनो की खरीदारी करते नजर आए। धनतेरस पर झाड़ू ने दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। लोग काफी ज्यादा झाडू की खरीदारी करते दिखे। ऐसा माना गया है कि धनतेरस पर झाडू खरीदना काफी फायदेमंद होता हैं। वहीं खरीदारी को लेकर बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। सड़कों पर बर्तनों की दुकानें लगने से दिनभर जाम कि स्थिति बनी रही। कोरोना के डर को भुल कर लोगों ने जम कर धनतेरस कि खरीदारी करने निकले।

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