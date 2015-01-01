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ठगी:खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए 90 हज़ार रुपए

थावे7 घंटे पहले
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एक ग्राहक के खाते से 90 हजार रुपए की गलत तरीके से निकासी कर ली गई।। जिसको लेकर गोपलामठ गांव के राजेश्वर कुमार सिंह ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजेश्वर कुमार सिंह ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मैं संयुक्त अरब अमीरात दुबई में कार्य करता हूं। मेरा एन आर आई खाता केनरा बैंक गोपालगंज में है। मैं जब घर पर गोपलामठ में था तो मेरे मोबाइल पर नव बार पैसा निकालने का मैसेज आया।जिसमे मेरे खाते से 90 हजार रुपए की अबैध तरीके से निकासी कर ली गई थी।

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