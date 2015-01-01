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कार्रवाई:सीओं कार्यालय में छापेमारी तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

थावे2 घंटे पहले
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थावे सीओ ने अवैध रूप से बरामद कागजातों का सत्यापन करने के बाद तीन लोगो के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।मंगलवार के दिन अंचल कार्यालय एवं आरटीपीएस काउंटर पर डीएम अरशद अजीज और एसडीएम उपेंद्र पाल ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक दुकानदार सहित तीन दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

साथ ही छापेमारी के दौरान अंचल कार्यालय के गेट के पास से सुनील फोटो स्टेट के दुकान से अवैध रूप से मूल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय निवास,और आधार कार्ड से संबंधित लगभग पांच सौ फार्म भरा हुआ बरामद की गई थी।

मौके पर ही दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही दो अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही डीएम ने अवैध रूप से बरामद कागजातों का सत्यापन कर सीओ को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

सीओ गंगेश झा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि फ़ोटो स्टेट की दुकान से प्राप्त कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति बिचौलिया या दलाल का कार्य करते है। उनके द्वारा दस्तावेजों एव कागजातों का धोखाधड़ी भी किया जाता है तथा लोगों को गुमराह कर नाजायज वसूली की जाती है। जिसको लेकर सीओ ने थाना क्षेत्र के गजाधर टोला गांव के सुधीर कुमार तथा उचकागांव थाना के बरारी जगदीश गांव के रामप्रवेश महतो और सुखारी साह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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