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गिरफ्तारी:मारपीट के दौरान हुई मौत मामले में एक गिरफ्तार

थावे34 मिनट पहले
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  • थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है घटना

थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मारपीट के दौरान बृद्ध की हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए पुलिस ने नामजद प्राथमिकी अभियुक्त अंशु कुमार उर्फ आशु को घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार के दिन जेल भेज दिया गया। विदित हो कि इसके पहले भी पुलिस द्वारा तीन नामजद प्राथमिकी अभियुक्त सुनील प्रसाद,अशोक प्रसाद और रामायण प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मौत के मामले में मृतक के परिजनों द्वारा 15 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।अभी तक इस कांड में चार लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही बचे सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा

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