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जलकर हुआ राख:हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर लदा धान का बोझा जलकर हुआ राख

थावे3 घंटे पहले
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प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन सदासी राय गांव के मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर पर लदा धान का बोझा हाई वोल्टेज ग्यारह हजार वोल्ट के तार के चपेट आने से जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि रेलवे लाइन के उस पार पश्चिम से ट्रेक्टर पर धान का 80 बोझा लादकर किसान रमेश कुमार अपने घर ले जा रहे थे। उसी दौरान वृंदावन सदासी राय गांव के मुख्य सड़क पर ग्यारह हजार हाई वोल्टेज तार काफी नीचे होने से ट्रेक्टर पर लदे बोझा में सटने से आग लग गई। जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेलवे लाइन के उस पार पश्चिम से ट्रेक्टर पर धान का 80 बोझा लादकर किसान रमेश कुमार अपने घर ले जा रहे थेतब तक 80 बोझा धान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुँचे जयप्रकाश सिंह,अक्तित कुमार, रंजीत कुमार, माधव कुमार व सुमित कुमार सहित काफी संख्या पहुंचे ग्रामीणों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

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