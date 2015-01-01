पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:थावे रेलखंड पर एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से यात्री हो रहे हैं परेशान

थावेएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा मार्च माह के अंतिम सप्ताह में लॉक डाउन लगा दिया गया था। थावे जंक्शन रेलखंड पर चलने वाली सभी पैसेंजर एवं साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। जो आज तक बंद है । महापर्व छठ और दीपावली के मौके घर आने वाले परदेसियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जबकि थावे में ऐतिहासिक दुर्गामंदिर है। दूर दराज से लोग मां का पूजा अर्चना करने आते है। विदित हो कि थावे रेलखंड पर पाटलिपुत्र, गोरखपुर,सीवान और छपरा जाने वाले हजारों पैसेंजर प्रतिदिन यात्रा करते थे।

जिससे रेलवे को प्रतिदिन कई हजारों का राजस्व प्राप्त होता था। परंतु कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया लॉक डाउन के दौरान रेलखंड पर सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर समेत कुल 11 जोड़ी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। जो पिछले आठ महीनों से बंद है। रेलखंड पर सिर्फ कभी कभी मालगाड़ी का ही परिचालन होता है। ऐसी स्थिति में रेलखंड पर संक्रमण फैलाव के नाम पर एक भी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से लोग क्षुब्ध है। हिंदुओं का अपार श्रद्धा का महापर्व छठ के मौके पर प्रदेश या कहीं अन्य जगहों से क्षेत्रवासियों की काफी संख्या घर आना जाना होता है। इस स्थिति में थावे जंक्शन रेलखंड पर एक भी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं होने के कारण बाहर से पूजा में घर आने वाले लोगो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।गाड़ी को नहीं चलने से सभी स्टेशन सुनसान पड़ा है।सभी स्टेशन पर केवल रैंक खड़ा दिखाई पड़ रहा है।थावे स्टेशन पर दो रैंक पॉइंट खड़ी है जबकि सिधवलिया में दो रैंक एवं रतन सराय में एक-एक तथा जलालपुर में दो रैंक खड़ी है। यात्रियों की परेशानी देखते हुए क्षेत्र वासियों द्वारा एक या दो जोड़ी ट्रेनों का भी परिचालन थावे रेलखंड के रास्ते शुरू करने की मांग प्रमुख सोनाली कुमारी, मुखिया उमेश यादव, अजय कुमार ,सरपंच नुरुल हसन, उपसरपंच मालती देवी, सरोज कुमारी,चंद्रदेव चौधरी,व्यवसाई श्यामबिहारी गुप्ता, तारकेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ,मुन्ना श्रीवास्तव और बीडीसी अशोक कुमार गुप्ता आदि ने की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें