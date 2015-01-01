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मां के दरबार तक पहुंचे चोर:दानपेटी तोड़कर चढ़ावे के 17 हजार रुपए चुराए

थावे2 घंटे पहले
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चोरों से अब भगवान का दरबार भी सुरक्षित नहीं रहा। थावे थाना क्षेत्र के लछवार पंचायत के चनावे गांव में बीती रात चोरों ने दुर्गा मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़ लगभग सोलह हजार आठ सौ रुपये की चोरी कर ली।

सुबह जब लोग पूजा करने पहुंचे तो देखा की दान पेटी टूटी पड़ी है और चढ़ावे के रुपए गायब है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।पुलिस मामले की जांच करते हुए चोरी की घटना में शामिल चोरों की गिरफ्तारी को लेकर लगी हुई है।

रात में पूजा कर बंद कर दिया गया था मंदिर

बुधवार की रात में पूजा करने के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था।इसी दौरान रात में चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे 17 हजार रुपए चुराकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्गा मंदिर में लोहे की दान पेटी बनाया गया है। जिसमे हर रोज गांव महिला या पुरुष पूजा करने मंदिर में जाते हैं।

मंदिर के कार्यों में खर्च किए जाते है दान के रूपए

मंदिर में जो भक्त दान करते है।उसे मन्दिर के कार्य में खर्च किया जाता है।आने वाले भक्तों को पूजा करने और रुकने में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए धर्मशाला का भी निर्माण कराया गया है। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है।पुलिस का कहना है कि इस चोरी की घटना में आसपास के चोरों का काम हो सकता है।जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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