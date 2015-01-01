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रास्ते फिर बदहाल:नल-जल योजना के लिए तोड़ कर छोड़ दे रहे सड़क

तिलौथू3 घंटे पहले
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  • कई गांवों में पीसीसी सड़कों को इस योजना के लिए तोड़कर कर दिया बर्बाद

एक तरफ जहां सरकार हर गाव में सभी गली को पक्की सड़क से जोड़ने एवं पानी निकासी को लेकर गली नाली बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं सरकार के ही योजना हर घर नल का जल के क्रियान्वयन के लिए इन नवनिर्मित गलियों को तोड़कर छोड़ दिया जा रहा है। अब ऐसे में जनता ही सवाल पूछ रही है कि आखिर जब गली को तोड़ना ही था तो फिर पहले पाइप बिछवा कर ही गली ढलवाने का काम करना चाहिए था।

प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के सैकड़ों कार्य किये गए हैं। क्षेत्र में योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए नल जल योजना के तहत बोरिंग की पाइलिंग एवं पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। इस पाइप को बिछाने के लिए नवनिर्मित पक्की पीसीसी गली को तोड़ कर उसे तहस नहस कर दिया जाता है।

दो माह भी नहीं बीते, जमीन के ऊपर दिखने लगे हैं पाइप
तिलौथू निवासी मुकेश कुमार, सरोज सिंह ने बताया कि ये योजना केवल पैसे की बर्बादी है। कई जगह नल जल के निर्माण हुए दो माह भी नहीं हुए हैं कि पाइप जमीन से बाहर सड़क पर दिखाई दे रहा है। साथ ही नल जल के पाइप बिछाने में घोर लापरवाही किया गया है। नल जल पाइप को बिछाने का आलम यह हैं कि पाइप को एक फीट का गड्डा खोद कर पाइप को ढक दिया जा रहा हैं।

लगभग जगह बोरिंग की पाइलिंग मानक अनुसार नहीं की जा रही है। पाइप डालने के बाद गली ढालने की जिम्मेदारी से सभी लोग कन्नी काट ले रहे हैं। संवेदक से पूछने पर बताया कि हमारा काम पाइप डालकर उसे मिट्टी से भर देना है। ढलाई का काम वार्ड क्रियान्वयन समिति का है। वहीं एक वार्ड सदस्य ने बताया कि हमलोगों को इस कार्य के लिए पैसे आवंटित नहीं किए गए हैं फिर हमलोग इसे कैसे ठीक करवाएं। हमें केवल नया ढलाई के लिए पैसे मिलते हैं।

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