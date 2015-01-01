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मौत:बाइक की ठोकर से घायल मजदूर की मौत

तरैया3 घंटे पहले
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पचभिण्डा गांव में बाइक की ठोकर से घायल 50 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गयी है। मृतक पचभिण्डा गांव निवासी महेश सिंह है। जो गुरुवार दोपहर खेतों में धान की फसल काटने जा रहा था।तभी एक बाइक ने ठोकर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से घायल को रेफरल अस्पताल तरैया पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर पीएमसीएच रेफर कर दिया।

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