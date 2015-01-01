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धमकी:मोबाइल चोरी कर सगे संबंधियों को दी धमकी

तरैयाएक घंटा पहले
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भागवतपुर गांव में एक घर से मोबाइल चोरी कर मोबाइल धारक के सगे संबंधियों को उसी नम्बर से धमकी दी। अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह मनीष ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। रात में माता जी का मोबाइल चोरी कर लिया गया है। फिर उसी नम्बर से उनके सगे-संबंधियों को धमकी दी जा रहा है। फोन करने वाला बोल रहा है कि हमलोग दूसरे काम के लिए आये थे।

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