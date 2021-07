Hindi News

हाजीपुर में CO के विदाई-समारोह में हंगामा: घूस लेकर जमीन का गलत रसीद काटने के आरोप में गुस्साए लोगों ने घेरा; पॉकेट में जबरन नोट डाला, बदसलूकी भी की

CO के साथ बदसलूकी करते लोग।

हाजीपुर में राघोपुर प्रखंड के निवर्तमान अंचलाधिकारी (CO) अक्षय प्रताप सिंह का विदाई समारोह हो रहा था। हालांकि, उन्होंने सोचा भी न होगा कि यह समारोह इस तरह से यादगार बनेगा। सीओ साहब को भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी की। अंचलाधिकारी पर घूस लेकर जमीन का गलत रसीद काटने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने बीच सड़क पर धक्का-मुक्की और बदसलूकी की। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दिख रहा है कि राघोपुर के निवर्तमान CO अक्षय प्रताप सिंह को अचानक भीड़ ने घेर लिया। इसी दौरान एक शख्स CO के पॉकेट में जबरन पैसा डालने लगा और गले में नोटों की माला पहनाने लगा।

इस दौरान CO और उन लोगों में बहस भी हुई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और लोगों की भीड़ लग गयी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भीड़ में कुछ लोगों ने निवर्तमान CO का अचानक कॉलर पकड़ लिया और फिर धक्का-मुक्की करने लगे। इस दौरान CO हक्का-बक्का हो गए और भागने लगे। गुस्साए लोगों ने CO को खदेड़कर पकड़ लिया और बैठा दिया।

पूरा मामला घूस लेकर जमीन का गलत रसीद काटने के आरोप से जुड़ा है। पीड़ित रविकांत का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने घूस लेकर उनकी जमीन की रसीद दूसरे के नाम से काट दी। इसी बात से नाराज राघोपुर के रहने वाले रविकांत के साथ लोग हाजीपुर पहुंचे थे। उन्हें पता चला कि राघोपुर अंचल से अक्षय प्रताप सिंह का तबादला हो गया है और अनवरपुर चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में उनका विदाई समारोह है। इसी दौरान जैसे ही CO रेस्टोरेंट से बाहर निकले भीड़ ने घेर लिया।