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देसी शराब बरामद:कचरे में छिपा कर रखी 200 बोतल देसी शराब बरामद

वारिसलीगंज2 घंटे पहले
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बागीवगडीहा गांव के पास सड़क किनारे कचरा में छुपा कर रखा हुआ लगभग 200 बोतल देसी शराब पुलिस द्वारा बरामद कर थाना लाया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की शाम में वाघी बगदीहा स्थित सड़क किनारे कचरे के ढेर में छिपा कर रखे 200 एमएल की 17 बोतल चैंपियन व 180 एमएल की 88 बोतल प्राइड प्रीमियम व्हिस्की बरामद की है।

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